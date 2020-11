Coronavirus, bollettino 8 novembre: scendono contagi e morti, ma solo per i tamponi “spariti”. Aumentano ricoveri e intensive

08 novembre 2020 a

a

a

Primi segnali di frenata? Forse, anche se non è facile da valutare la situazione, visto che rispetto a ieri sono stati analizzati oltre 40mila tamponi in meno. Il bollettino di domenica 8 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 32.616 nuovi casi (tasso di positività ancora al 17,1%, e non è una buona notizia) a fronte di 331 morti (94 in meno rispetto a 24 ore fa) e 6.183 guariti. Gli attualmente positivi sono schizzati a 558.636, ma di questi ovviamente preoccupano solo quelli che incidono sul sistema sanitario nazionale: i ricoverati con sintomi sono saliti a 26.440 (+1.331) mentre quelli in terapia intensiva sono 2.749 (+115). Il trend ospedaliero si conferma quindi allarmante, ma l’auspicio è che già nella prossima settimana possa almeno stabilizzarsi, visto che oggi ha fatto registrare un ulteriore aumento. Per quanto riguarda le regioni, i minor tamponi analizzati si fanno sentire soprattutto in Lombardia, dove però è stato registrato comunque il più alto numero di casi giornalieri (6.318): a seguire ci sono la Campania (4.601), il Piemonte (3.884), il Veneto (3.362) e il Lazio (2.489).

