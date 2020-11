Calabria, nuovo commissario Zuccatelli: "Bombole di gas più pericolose", spunta un altro video tra Covid e sesso

08 novembre 2020 a

“È un nuovo commissario fantastico quello che hanno trovato per la sanità calabrese”. Così Franco Bechis ha commentato in maniera ironica il nuovo video che è spuntato su Giuseppe Zuccatelli, nominato da Giuseppe Conte e Roberto Speranza dopo l’imbarazzante vicenda del precedente commissario per la sanità in Calabria che non sapeva di dover preparare il piano anti-Covid. La toppa del premier e del ministro della Salute rischia però di essere peggiore del buco, dato che il dottor Zuccarelli è immediatamente balzato all’onore delle cronache per aver dichiarato che “la mascherina non serve un c***”, venendo difeso da Speranza che considera quel video “vecchio, sbagliato e rubato”.

Adesso però emergono nuove frasi compromettenti per il neocommissario, tratte da un video registrato in diretta il 25 aprile scorso con un’associazione territoriale calabrese. Nei 2 minuti e mezzo pubblicati da Il Tempo si sente Zuccarelli smontare diverse tesi allarmistiche sul virus, a partire dalla pericolosità: “Sapete quante cose molto più pericolose ci sono in giro e noi non ci rendiamo conto? Io ad esempio ho paura quando vedo un camion con le bombole del gas e cerco immediatamente di allontanarmi. Il virus è pericoloso se uno non usa le contromisure adeguate, ma la mascherina è per i positivi e i sanitari, noi invece abbiamo fatto diventare il mondo pieno di mascherine”. Poi Zuccarelli si è lanciato in un appello sul sesso in tempi di Covid ai giovani che erano in diretta con lui: “Sco***e adesso che ce la potete fare! Tranquilli, avete l’età giusta e avete gli ormoni giusti. Datevi da fare perché poi alla mia età se trovate uno che dice che s***a, non credetegli”.

