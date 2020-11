Coronavirus, Filippo Anelli e il grido d'allarme dei medici: "Lockdown totale, tra un mese altri 10 mila decessi"

09 novembre 2020 a

Un allarme corale quello degli esperti italiani che invocano a gran voce "chiudete tutto". Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, chiede un "lockdown totale, in tutto il Paese, alla luce dei dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive". Perché di qui a un mese, dice, la situazione sarà "drammatica" e con la media attuale ci saranno ulteriori "10 mila decessi".

Le cifre parlano chiaro e nessuna regione, da nord a sud, è immune al coronavirus. Dopo il nuovo dpcm e la distinzione delle Regioni in colori, molte di queste potranno passare dal giallo (situazione Covid poco allarmante) all'arancione, dove le limitazioni sono maggiori e il quadro della pandemia è più preoccupante. Eppure le cifre fornite dalle Regioni non sono sempre aggiornati o comunque affidabili, tanto che lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza ha avvisato che "nel rapporto tra istituzioni sarebbe un reato molto grave dare dei dati falsi" e che "le Regioni devono necessariamente dare dati corretti". A maggior ragione se si considera che - a detta di Speranza - il vaccino arriverà in primavera.

