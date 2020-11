Coronavirus, bollettino 7 novembre: quasi 40mila contagi e 425 morti. Su ricoveri e intensive, nuove zone rosse in arrivo

07 novembre 2020 a

Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell’Italia, che però non ha ancora raggiunto i picchi drammatici toccati lo scorso marzo: la speranza è che non si arrivi a questo, tutto dipende da quanto effetto faranno nelle prossime due-tre settimane le misure restrittive previste dal Dpcm. Il bollettino di sabato 7 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 39.811 nuovi casi su 231.6773 tamponi analizzati (tasso di positività schizzato al 17,2%), a fronte di 425 morti (unico dato “positivo” perché stabile) e 5.966 guariti.

Il trend ospedaliero ha però subito un ulteriore aumento preoccupante: su 532.536 attualmente positivi ce ne sono 25.109 ricoverati con sintomi (+1.104 rispetto a ieri) e 2.634 in terapia intensiva (+119). Per quanto riguarda le regioni, si conferma sempre più necessaria la decisione già presa della zona rossa in Lombardia: oggi è stato registrato il nuovo record di casi, ben 11.489. Allarmanti anche le situazioni di Piemonte (4.437), Campania (4.309), Veneto (3.815) e di altre sei regioni abbondantemente in quadrupla cifra di contagio. Nella giornata di domenica 8 novembre si dovrebbe tenere la cabina di regia tra i tecnici delle Regioni e il ministro Roberto Speranza: stando alle ultime indiscrezioni, diverse regioni rischiano di abbandonare la zona gialla per incontrare misure più dure.

