Chiara Cringolo, morta a 21 anni di coroanvirus: zero patologie e un figlio di 13 mesi, il decesso dopo un peggioramento lampo

Dalla provincia di Torino arriva un’altra storia che testimonia quando possa essere subdolo e letale questo virus. Chiara Cringolo aveva 21 anni ed era già mamma di un bimbo di tredici mesi: è morta per le complicanze dell’infezione da Covid, dopo aver passato venti giorni ricoverata alle Molinette di Torino. A darne notizia è stato Oscarino Ferrero, sindaco di Romano Canavese, il paese di residenza della ragazza: “Ci ha lasciato attoniti e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino. Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione”.

A causa del Covid la ragazza aveva sviluppato una polmonite bilaterale, diagnosticata il 21 ottobre all’ospedale di Ivrea, dove si era recata perché aveva accusato tosse e sintomi influenzali. Chiara è poi stata trasferita in terapia intensiva alle Molinette, dove ha iniziato apparentemente a migliorare, almeno fino a venerdì scorso, quando invece le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, fino alla morte avvenuta nella giornata di lunedì 9 novembre. La madre della 21enne ha raccontato tra le lacrime che sua figlia era un po’ robustina, ma era sana e soprattutto non soffriva di altre patologie: tra l’altro anche tra i familiari ci sono dei positivi, a partire dalla madre che rischia di non poter neanche dare l’ultimo saluto alla figlia.

