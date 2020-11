Ponte Morandi, arrestati Giovanni Castellucci e altri top manager di Autostrade: "Sapevano della difettosità"

11 novembre 2020 a

Tre arresti e tre misure interdittive nei confronti di ex top manager e attuali dirigenti di Autostrade per l’Italia. L'accusa della guardia di Finanza di Genova è quella di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. L’indagine, avviata un anno fa a seguito dell’analisi della documentazione informatica e cartacea acquisita nell’inchiesta principale legata al crollo del Ponte Morandi, è relativa alle criticità - in termini di sicurezza - delle barriere fonoassorbenti, del tipo integrate modello "Integautos", montate sulla rete autostradale. Le indagini - spiegano le Fiamme Gialle - hanno portato a raccogliere "numerosi e gravi elementi indiziari e fonti di prova" nei confronti degli indagati in merito alla "consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza stradale, con rischio cedimento nelle giornate di forte vento (fatti peraltro realmente avvenuti nel corso del 2016 e 2017 sulla rete autostradale genovese)". Tra gli arresti spunta quello di Giovanni Castellucci, amministratore delegato della società fino al gennaio del 2019, quando è stato liquidato e sostituito da Roberto Tomasi.

