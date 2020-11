Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia: ordinanza anti-assembramenti, chiusi i negozi la domenica

12 novembre 2020 a

Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia fanno un passo avanti e firmano un'ordinanza condivisa per scongiurare gli assembramenti e combattere il Covid nei loro territori. I tre governatori, Stefano Bonaccini, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, hanno deciso innanzitutto di chiudere i negozi la domenica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole. Restano aperti, invece, bar e ristoranti, con la limitazione di chiusura alle 18, come imposto dall'ultimo dpcm. In Veneto, in particolare, da domani 13 novembre fino al 3 dicembre, non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate. "Niente 'vascà - ha spiegato Zaia - niente struscio, non si affolla la spiaggia".

Inoltre, sono sospese le lezioni di ginnastica, canto e con strumenti a fiato, perché considerate a rischio elevato alle scuole elementari e medie. Intanto, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato oggi 12 novembre alle 16 una riunione in videoconferenza con Regioni, Comuni e Province. Parteciperanno anche il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli; i temi dell'incontro saranno Covid Hotel e rafforzamento delle reti sanitarie.

