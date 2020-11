Matteo Bassetti a L'aria che tira: "Facciamo il nostro mestiere, le decisioni sul lockdown spettano alla politica". Una replica a Massimo Galli

12 novembre 2020 a

"La decisione se fare o non fare un lockdown spetta alla politica". Matteo Bassetti, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira risponde così, a distanza, ai colleghi come Massimo Galli e Andrea Crisanti che da settimane invocano una nuova chiusura generalizzata. "Il nostro mestiere - spiega il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - deve essere quello di curare tutti e di farlo nel modo migliore". Saranno poi i politici, conclude, a scegliere cosa fare "sulla base dei dati che il mondo della medicina gli fornisce".



"Io dico solo una cosa - sottolinea ancora Bassetti -. Quello che abbiamo fatto a marzo e aprile è irripetibile, non possiamo pensare di chiudere l'Italia per due mesi. Non è solo una questione economica, ma anche sanitaria: non dobbiamo ancora recuperare le prestazioni che abbiamo perso per tutti i malati non Covid. Lo dico da infettivologo, noi le meningiti, le endocarditi, la gente con l'Aids e l'epatite l'abbiamo anche oggi e non abbiamo posti per ricoverarli. Giusto dimenticare una parte che fa morte tanti quanti il coronavirus, forse ancora di più?Attenzione a proporre certe cose, da essere i primi potrebbero finire per essere gli ultimi".

