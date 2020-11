Saverio Cotticelli, il retroscena: l'ex commissario in Calabria è stato un agente segreto

12 novembre 2020 a

In Calabria si susseguono le voci su chi dovrà essere il nuovo commissario alla sanità, dopo l'uscita di scena di Saverio Cotticelli, che non sapeva di doversi occupare del piano di emergenza Covid per la regione, dopo l'intervista rilasciata a Titolo V il programma di Rai 3. Dopo le dimissioni di Cotticelli, ecco che al suo posto è stato nominato Giuseppe Zuccatelli, già nel mirino per alcune prese di posizione contro l'uso della mascherina. E insomma, possibile che si cambi ancora: il nome più gettonato è quello di Gino Strada, confermato anche da Giuseppe Conte, che potrebbe affiancare Zuccatelli al vertice della sanità regionale. Tant'è, nel frattempo sull'ex commissario Cotticelli emerge un retroscena che lascia a bocca aperta. Sarebbe infatti stato per diverso tempo un agente segreto, uno 007. Dopo la mancata nomina a comandante generale dell'Arma, sarebbe stato destinato all'Ufficio centrale ispettivo del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dal giugno 2015. Una conferma dell'incarico extra Arma - riporta il Riformista - sarebbe arrivata dall'appuntato scelto Vincenzo Romeo, che era suo stretto collaboratore ai tempi del Cocer. Per ora dai Servizi nessun commento in merito alla vicenda.

