Servizi segreti, vuoi fare la spia? "Compila questo modulo"

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (SISR) ha avviato una nuova campagna di reclutamento, con l’obiettivo di rafforzare le proprie strutture in un contesto internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione. L’iniziativa si inserisce in una strategia di potenziamento delle competenze e delle professionalità necessarie a fronteggiare le sfide emergenti in ambito geopolitico, tecnologico e della sicurezza nazionale.

Per “intelligence” si intende l’insieme delle attività finalizzate a raccogliere, analizzare e interpretare informazioni strategiche e operative per proteggere gli interessi di uno Stato. L’intelligence non riguarda solo spionaggio o operazioni segrete: include anche la prevenzione di minacce alla sicurezza, la valutazione dei rischi internazionali e la capacità di anticipare scenari complessi. È uno strumento fondamentale per supportare le decisioni di governo, tutelare la sicurezza nazionale e salvaguardare la stabilità interna ed esterna del Paese. Le tensioni internazionali, i conflitti regionali, le minacce ibride e la crescente competizione tra potenze hanno reso il panorama della sicurezza globale più instabile. A ciò si aggiungono fenomeni come il terrorismo internazionale, lo spionaggio economico, gli attacchi informatici e le campagne di disinformazione, che richiedono capacità di analisi e intervento sempre più sofisticate. In questo scenario, il sistema di intelligence italiano punta a rafforzare il proprio capitale umano, considerato un elemento centrale per la tutela degli interessi strategici del Paese.

La campagna di reclutamento è rivolta a profili altamente qualificati, con competenze diversificate. Tra le aree di maggiore interesse figurano: analisi geopolitica e strategica, cybersecurity e sicurezza informatica, Ingegneria, data science e tecnologie emergenti , lingue straniere e studi regionali, diritto internazionale ed economia. L’obiettivo è integrare competenze tradizionali con nuove professionalità in grado di operare nel dominio digitale e tecnologico, oggi sempre più centrale nelle dinamiche di sicurezza. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica coordina le attività di intelligence attraverso i suoi organismi principali: il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI). Il DIS svolge funzioni di coordinamento e controllo strategico, mentre AISE e AISI operano rispettivamente all’estero e sul territorio nazionale per prevenire e contrastare minacce alla sicurezza della Repubblica. Entrare a far parte del comparto intelligence significa intraprendere un percorso professionale altamente selettivo, improntato a riservatezza, rigore e senso delle istituzioni. La campagna di reclutamento rappresenta anche un segnale di apertura verso nuove generazioni di professionisti, chiamati a contribuire alla sicurezza del Paese in un’epoca di rapide trasformazioni.