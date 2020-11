Lazio, anziano distrutto dalla stanchezza dorme in ginocchio in ospedale: la foto che imbarazza Nicola Zingaretti

12 novembre 2020 a

Una foto scattata nel pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone è stata pubblicata ieri, mercoledì 12 novembre, su Facebook e ha suscitato polemiche e indignazione: l'immagine infatti ritrare un vecchietto distrutto dalla stanchezza mentre dorme in ginocchio con la testa appoggiata su una sedia. L'autore dello scatto, Marco Lothar, è stato contattato dal portale Fanpage e ha confermato i fatti. Ha anche sottolineato l'abnegazione del personale: «Dottori, infermieri, portantini, autisti delle ambulanze nessuno è stato mai scortese. Li chiami mille volte e mille una volta vengono». Resta però la potenza di questa foto, dolorosa, inquietante. Uno scatto che mette in luce come funzioni il sistema sanitario nel Lazio, la regione guidata dal leader del Pd, Nicola Zingaretti.

