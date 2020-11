Chiara Gringolo, madre di 21 anni morta di coronavirus. Strazio infinito: il funerale "proibito" a tutta la sua famiglia

14 novembre 2020 a

L’ultimo saluti a Chiara Cringolo la sua famiglia non glielo ha potuto dare. Più precisamente le hanno potuto dire addio attraverso uno schermo. Un addio in solitudine quello che si è svolto ieri, venerdì 13 novembre per la giovane mamma di 21 anni stroncata da una polmonite bilaterale da coronavirus, domenica pomeriggio, alle Molinette di Torino. La famiglia, tutta positiva al Covid, ha potuto assistere al funerale grazie ad una macchina fotografica che ha registrato la funzione a cui invece ha potuto partecipare solo la sorella maggiore, Simona, in compagnia del suo convivente, rivela il sito del Corriere della Sera. La registrazione della funzione è stata preferita alla diretta streaming, come era stato ipotizzato in un primo momento.

