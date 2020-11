Sondaggio sul governo Conte: bocciatura totale sulla seconda ondata, minimo storico in tempi di Covid

17 novembre 2020 a

Lorenzo Pregliasco di YouTrend ha condiviso su Twitter i risultati dell’ultimo sondaggio condotto da Swg, secondo cui solo il 37% degli italiani ha fiducia nella gestione dell’emergenza Covid da parte del governo. Una percentuale tra le più basse in Europa, che conferma l’inversione di tendenza rispetto alla scorsa primavera, quando invece Giuseppe Conte aveva percentuali bulgare e l’ampia maggioranza degli italiani credeva che l’esecutivo stesse lavorando bene contro la pandemia, facendo tra l’altro l’unica cosa possibile, ovvero un lockdown duro e puro.

Stavolta però i ritardi, gli errori e l’impreparazione generale sta costando tanto in termini sanitari ed economici, ma anche politici, con il governo Conte a trazione giallorossa che non riesce più a far presa tra la gente e a far rispettare le misure anti-Covid come prima: il sondaggio Swg assume proporzioni imbarazzanti per l’esecutivo se si pensa che invece in Germania il 74% della popolazione ha fiducia nella capacità di Angela Merkel di combattere la pandemia, anche se in Francia Macron non se la passa tanto meglio con il 38%. In generale da questo sondaggio si può evincere che, per quanto concerne i comportamenti nella seconda ondata, tutti sono bocciati, anche i cittadini: alle istituzioni il voto medio è 5,2, ai cittadini 4,6, mentre nello specifico al governo è 5,0 e alle opposizioni è 4,2. Nessuno neanche lontanamente vicino alla sufficienza, segno che gli italiani sono davvero incazzati e delusi per come il paese nel complesso sta affrontando la seconda ondata.

