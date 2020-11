Dpcm, indiscreto TgLa7: "A Natale spostamenti solo se le regioni saranno zone gialle". I fattori in base a cui si deciderà

23 novembre 2020 a

A Natale gli spostamenti saranno consentiti solo se tutte le regioni saranno zone gialle: è l’indiscrezione che arriva dal Tg di La7 sul nuovo Dpcm, che entrerà in vigore a dicembre dopo la scadenza di quello attuale, prevista per giovedì 3. Il governo presieduto di Giuseppe Conte ha sposato la linea della prudenza e del Natale “sobrio”, quindi non avverrà alcun “liberi tutti” così come è stata scartata l’ipotesi di alleggerire i divieti in vista delle festività, Capodanno incluso. Il nuovo Dpcm conterrà solo piccoli accorgimenti per favorire il commercio: anche se l’indice di contagio si è stabilizzato, secondo l’esecutivo e gli esperti del Cts è troppo presto per pensare di essere fuori pericolo.

Se la situazione sarà incoraggiante, allora verrà consentito lo spostamento tra regioni dello stesso colore (che dovrà essere per forza giallo), con ristoranti aperti fino alle 18 e negozi al dettaglio fino alle 21 o 22 (e con sconti sui pagamenti elettronici). Il Tg di La7 ha sottolineato che ogni decisione verrà presa guardando gli indicatori dell’epidemia e tenendo ben a mente che l’allarme è ancora alto per il sistema sanitario, sul quale la pressione resta enorme con oltre 34mila ricoveri in reparti Covid e 8mila in terapia intensiva: non solo, perché gli ospedali devono anche fare i conti con 27mila contagi tra medici e infermieri nell’ultimo mese, con la prima linea che è rimasta piuttosto sguarnita e ciò rende ancora più complesso garantire le cure adeguate a tutti i malati.

