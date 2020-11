Guido Bertolaso sindaco di Roma? Il segnale da un sito in costruzione e la smentita del diretto interessato: giallo capitale

25 novembre 2020 a

Il centrodestra ha già scelto chi candidare per le prossime comunali a Roma? Non c'è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma un particolare farebbe pensare che si sia trovato un accordo sul nome di Guido Bertolaso. Infatti è stato creato un sito che si chiama bertolasosindaco.it e nella homepage c'è scritto: "Something amazing will be constructed here..." (Qualcosa di meraviglioso verrà fatto qui). Ad accompagnare lo slogan c'è una grafica di un cantiere in costruzione, con tanto di gru. Si tratta forse di un segnale? Bisogna capire se la coalizione formata da Lega, Fratelli d'italia e Forza Italia abbia deciso di puntare sull'ex capo della Protezione civile, voluto fortemente da Silvio Berlusconi, per mettere fine all'era di Virginia Raggi nella Capitale. Guido Bertolaso, intanto, fa sapere che il sito non è il suo: "Non saprei nemmeno come fare a registrare un sito, l'avrà fatto qualcun altro usando il mio nome", ha dichiarato all'Adnkronos. Ma nella scheda relativa alla registrazione del sito web, il nome di chi ha acquistato - per un anno - il diritto all'utilizzo resta nascosto.

