"Vodka, basta un bicchiere e tutte abbaiano": la vergogna di un bar nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

25 novembre 2020 a

a

a

Un tempismo tragico. Anzi, vergognoso. Oggi, mercoledì 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E proprio per l'occasione, un bar friulano, il Maxim Lounge, in provincia di Udine, ha pubblicato quanto potete vedere: "Vodka, un bicchiere e abbaiano tutte". Post sessista, vergognoso, pubblicato e poi rimosso nelle storie Instagram del profilo social del locale. Insomma, le donne trattate come quadrupedi da far ubriacare. Roba da mani nei capelli. Come detto, pochi minuti dopo la pubblicazione, il post del Maxim Lounge è stato fatto rimuovere. Al suo posto, ecco un'altra storia in cui il titolare del bar fa sapere che "qualcuno si è intromesso nel profilo del bar! In qualità di titolare mi dissocio dalla storia postata precedentemente, che va contro ogni principio morale e logico!". Maledetti hacker...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.