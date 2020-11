Dpcm su Natale e Santo Stefano, coprifuoco, spostamenti e tanto altro: cosa cambia dal 3 dicembre

28 novembre 2020 a

Nessuna deroga per Natale e Santo Stefano. Sarebbe questo l'orientamento del governo secondo le prime indiscrezioni sul nuovo Dpcm in vigore dal 3 dicembre. Durante le festività ai tempi del coronavirus infatti i ristoranti rimarranno chiusi e, con ogni probabilità, sarà confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 6. Questi i punti salienti del vertice fiume tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza di venerdì 27 novembre, anche se il passaggio definitivo dovrà comprendere il Comitato tecnico scientifico e le regioni. Saranno invece prolungati gli orari dei negozi fino alle 21, mentre per quanto riguarda gli spostamenti con ogni probabilità questi riguarderanno solo i residenti ai quali sarà consentito di tornare a casa.

