Alto Adige, si arrampica con un amico sulla parete di roccia: bambino di 10 anni muore in Val Venosta

Un ragazzino di 10 anni è morto ieri sera a Laudes, in Val Venosta, in Alto Adige dopo essere precipitato mentre stava scalando una parete di roccia. L'incidente si è verificato verso le ore 17. Il bambino era in compagnia di un amico assieme al quale prima di scalare la parete di roccia avevano giocato al vicino parco giochi. Il bambino, precipitato dalla parete, è morto sul posto. Illeso l'amico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e la Guardia di Finanza.

La ricostruzione della tragedia è al vaglio delle forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni, i due bambini, uno di 10 e l'altro di 11 anni, si erano incontrati per andare a giocare al parco gioco. Successivamente hanno deciso di inoltrarsi da soli in una zona boschiva dove hanno trovato una parete di roccia. Uno dei due bambini, quello di 10 anni residente a Laudes, ha perso l'equilibrio ed è caduto lungo un pendio ripido e roccioso, morendo. Il secondo bambino, illeso, è stato soccorso e trasportato con l'elicottero Pelikan 3 in ospedale.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino di Malles Venosta, i vigili del fuoco volontari delle frazioni di Laudes e Tarces, il servizio pastorale, Carabinieri e Guardia di Finanza. A causa dell'accaduto, i vigili del fuoco volontari di Laudes hanno annullato la festa di Natale prevista per oggi pomeriggio nella loro caserma. Quello verificatosi ieri è il secondo grave incidente verificatosi in meno di una settimana in Alta Val Venosta.

Lunedì scorso un bambino di 4 anni era stato salvato dopo essere caduto nella piscina di Curon Venosta e successivamente ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale di Bolzano. Il 4 ottobre scorso, inoltre, un ragazzo di 19 anni, Leon Moser di Tubre, è morto a Glorenza dopo essere rimasto schiacciato dalla statua in bronzo della fontana sulla quale si era arrampicato in piazza Municipio.