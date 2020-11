Coronavirus, bollettino 28 novembre: brusca frenata per le vittime e i ricoveri. Inizia la discesa?

28 novembre 2020 a

a

a

Il bollettino di sabato 28 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.323 contagi su 225.940 tamponi analizzati, con il tasso di positività sceso ulteriormente all’11,7% (-1,1). Finalmente dopo una settimana drammatica è sceso in maniera importante il numero dei morti: oggi sono stati registrati 686 decessi a causa del Covid, ancora tanti ma decisamente meno degli 827 di ieri. Nei giorni scorsi il trend era infatti stato molto grave e si spera che il picco sia stato ormai superato: giovedì c’erano stati 822 morti, mercoledì 722 e martedì addirittura 853, il massimo dal 28 marzo scorso.

I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 24.214, anche se gli attualmente positivi restano un numero enorme: sono 789.308, anche se la pressione ospedaliera conferma di essere in fase calante. Oggi infatti sono stati registrati -385 ricoveri con sintomi in reparti Covid (33.299 in totale) e -20 in terapia intensiva (3.762). Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia detiene sempre il primato del contagio con 4.615 casi giornalieri ma conferma i progressi degli scorsi giorni, mentre alle sue spalle ci sono Veneto (3.498), Campania (2.729) e Emilia Romagna (2.172).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.