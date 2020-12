Autostrade, sull'ex ad Giovanni Castellucci la procura indaga anche per tentata truffa

03 dicembre 2020 a

a

a

Su Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi e di Atlantia, la procura di Genova indaga anche per tentata truffa. Nel mirino le spese per rimediare agli errori di progettazione delle barriere fonoassorbenti fatte passare come migliorie. Secondo l'accusa - spiega Tgcom24 - la vecchia gestione di Aspi avrebbe ottenuto un tornaconto economico per diminuire i debiti assunti verso lo Stato con la sottoscrizione della Convenzione unica.

"Sta sul col Vinavil, sti c***", "Risparmiamo, i Benetton sono contenti". Autostrade, intercettazioni terrificanti: un mese prima del crollo del Ponte Morandi

Castellucci era già ai domiciliari dallo scorso 11 novembre nell'ambito dell'inchiesta costola di quella relativa al crollo del Ponte Morandi a Genova, e all'interno della quale erano emerso un ruolo attivo con esponenti del mondo politico-economico, che secondo la Procura, Castellucci avrebbe continuato a esercitare anche dopo la sua uscita di scena da Autostrade nel gennaio del 2019.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.