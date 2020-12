Coronavirus, bollettino 5 dicembre: 21mila contagi, 662 morti. Gli ospedali vedono la luce dopo un mese di inferno?

05 dicembre 2020 a

Il bollettino di sabato 5 dicembre rilasciato dal ministero della Salute conferma il miglioramento generale della situazione epidemiologica italiana, nonostante il dato dei morti continui a essere tragico. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi analizzati, a fronte di 662 morti e 23.923 guariti. Il dato dei decessi per Covid è tornato fortunatamente a livelli inferiori rispetto a quelli drammatici degli ultimi due giorni: ieri erano stati 814, giovedì addirittura 993, il massimo toccato dall’inizio dell’epidemia. L’Italia è il paese con più morti nella seconda ondata, quindi è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo: è però innegabile che gli altri indicatori della pandemia si stanno abbassando. È il caso anche del sistema sanitario nazionale, che rimane ancora sotto pressione ma inizia finalmente a vedere un po’ di luce dopo un mese infernale: i ricoverati con sintomi in reparti Covid sono 1.042 in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 50 in meno.

