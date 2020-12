Domenico Arcuri, l'affondo di Daniela Santanchè: "Incapace, solo l'Italia paga 1 euro per siringa"

11 dicembre 2020 a

"Domenico Arcuri incapace". A Daniela Santanchè bastano poche parole per sintetizzare "come lavorano i tecnici del governo". La senatrice di Fratelli d'Italia svela l'ultima beffa che ha visto l'Italia penalizzata. Si tratta del costo delle siringhe necessarie a somministrare il vaccino contro il coronavirus. Se queste vengono pagate 0,07 euro da tutti gli altri Paesi come Francia, Germania e Gran Bretagna, il nostro le paga a un prezzo ben più elevato: 1 euro a siringa, stando a quanto rivelato dalla Santanchè.

Una notizia, questa, che porta la senatrice a chiedere le dimissioni del super commissario all'emergenza: "Sempre buone notizie quando c’è di mezzo Arcuri. Il Commissario alla qualsiasi è una certezza: comunque vada sarà un insuccesso!", conclude con tanto di foto.

