Dpcm Natale, deroga agli spostamenti: l'ipotesi, permessi a Comuni sotto 5mila abitanti e con limite di 20 chilometri

Il governo non ha ancora deciso in che misura derogare a quanto previsto dall'ultimo dpcm circa gli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo gennaio. Dovrebbero arrivare degli allentamenti, ma comunque molto restrittivi. Il timore, infatti, è una immediata recrudescenza della pandemia da coronavirus. E così, in questo contesto, trapelano le indiscrezioni. Secondo quanto si apprende, l'ultima opzione messa sul tavolo dovrebbe prevedere la possibilità di spostarsi tra comuni ma soltanto sotto i 5mila abitanti e con un limite di 20 chilometri. Insomma, se i due comuni si trovano a più di 20 km gli spostamenti resterebbero vietati. Scelta che non risolverebbe alcuni dei casi più spinosi e incomprensibili, come l'impossibilità di spostarsi da una grande città a un adiacente comune dell'area metropolitana: le grandi città, infatti, sono ben sopra la soglia di 5mila abitanti. La soluzione potrebbe essere presentata al Senato con una mozione di maggioranza che, però, difficilmente verrebbe accolta di buon grado dalle opposizioni.

