Coronavirus, il bollettino del 13 dicembre: 17.938 nuovi contagi e 484 vittime, sale però il tasso di positività. In calo i ricoveri

I dati del ministero della Salute sui nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, parlano di 17.938 persone colpite su 152.697 tamponi eseguiti. L'indice di positività sale all'11,7%, mentre ieri era al 10.1%. I morti sono 484. Cala il numero delle terapie intensive (-41) e dei ricoveri ordinari (-333). Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in zona gialla, l’Abruzzo torna arancione. Le vittime sono in totale 64.520. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.843.712. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 12 dicembre ha segnalato 19.903 nuovi casi (con 196mila tamponi) e 649 vittime. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 16.270, per un totale di 1.093.161. Sono invece 655.138 le persone in isolamento domiciliare (+1.555). Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi registrati sono il Veneto (+4092), la Lombardia (+2335), l'Emilia-Romagna (+1940) e il Lazio (+1339).

