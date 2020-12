Veneto, Luca Zaia chiude i confini da sabato: "Non possiamo più aspettare". Coronavirus, ecco le ultime cifre

17 dicembre 2020 a

a

a

Il Veneto in semi-lockdown dal 19 dicembre al 6 gennaio. Il governatore leghista Luca Zaia ha annunciato la nuova ordinanza con cui chiuderà i confini dei comuni della regione durante il periodo delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania dalle ore 14. Un'accelerazione drastica, in anticipo anche sul probabile nuovo Dpcm del governo che andrà nella stessa direzione a livello nazionale, legato ai drammatici bollettini sull'epidemia di Covid in regione.



Video su questo argomento "Più morti nelle case di riposo ora che a marzo": il drammatico allarme di Luca Zaia

L'ultimo bilancio in Veneto recita 4.402 positivi nelle ultime 24 ore (tasso di positività al 7,5%), 3.331 ricoverati in ospedale dei quali 378 (+6) in terapia intensiva e 2.953 (+8) nei reparti non critici, con 92 morti. "Abbiamo un terzo in più di ricoveri rispetto a marzo - ha spiegato Zaia -. Ma non descrivete la nostra sanità come macchina scassata, non se lo merita. È necessario assumere provvedimenti, abbiamo pensato dopo aver sentito i Comuni e Anci, di fare un provvedimento innovativo. La soluzione è questa: da sabato 19 dicembre al 6 di gennaio la chiusura dei confini comunali dalle ore 14, mantenendo inalterate le attività produttive e commerciali. Però dalle 14 in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. Questo si trascinerebbe fino al 6 gennaio, non prevede restrizioni dolorose. È una soluzione di equilibrio. L'ordinanza verrà presentata domani alle 12.30". Tutto questo, spiega il governatore, in attesa di un provvedimento nazionale: "Se fosse più restrittivo, noi ci adeguiamo, ma se non si decidono noi dobbiamo intervenire subito, già da sabato. Non possiamo aspettare fino a lunedì o martedì che il governo decida. Non voglio essere polemico ma è necessario intervenire tempestivamente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.