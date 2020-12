Miss Universo, così le ragazze sventano la rapina in hotel: "Urla e muro umano"

23 dicembre 2020 a

Le miss che mettono in fuga i malviventi. È successo all'alba del 22 dicembre, quando sei rapinatori hanno preso d'assalto il cortile dell’Oly Hotel Roma, all’Ostiense, con l'obiettivo di impadronirsi della cassa bancomat. Di fronte a loro però una bella e inaspettata sorpresa: le partecipanti dell’edizione italiana di Miss Universo 2020. Ad avvisare del pericolo il concierge dell'hotel. Le ragazze però non si sono impietrite. Anzi, sono corse incontro ai ladri e hanno iniziato a urlare, creando una sorta di muro per bloccare la via d'uscita ai rapinatori.

Sul posto sono subito giunte numerose pattuglie della compagnia Eur e del Nucleo radiomobile dei carabinieri che da tempo sono sulle tracce delle bande di rapinatori di bancomat e casse continue di supermercati e grandi magazzini che agiscono soprattutto a notte fonda. In questo caso il commando è riuscito a fuggire su una Bmw, anche se a mani vuote.

