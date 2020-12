Papa Francesco, la Messa di Natale del Pontefice anticipata: "Dio è con noi". E poi cita Emily Dickinson

24 dicembre 2020 a

a

a

Papa Francesco a San Pietro ha celebrato la Messa della Notte di Natale che, a seguito delle misure anti-Covid, si è svolta con un numero limitato di fedeli, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila. La funzione è stata poi anticipata alle 19.30 per consentire a tutti di tornare a casa entro le 22, orario in cui comincia il "coprifuoco".

"Allora andrò in paradiso". Pazzesco bis in Vaticano, il like del Papa a questa foto: che cosa sta succedendo?

"Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: Coraggio, sono con te". Parte così l'omelia del Papa. Bergoglio cita Emily Dickinson, "da stanotte, come scrisse una poetessa, 'la residenza di Dio è accanto alla mia, l’arredo è l’amore'". Il rituale anche se anticipato è sempre lo stesso: la statua di Gesù Bambino da mettere nel presepe dopo essere stata svelata dallo stesso Bergoglio. Poi Un appello "per i popoli dilaniati da guerre e violenze perché nessuno debba più subire oppressione e vergogna e per gli ultimi, gli emarginati, chi lascia la propria terra a causa di guerre e povertà", declama il Papa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.