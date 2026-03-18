Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend

Goccia fredda verso l'Italia nel prossimo weekend. Già nel corso della settimana, in realtà, si avrà un progressivo incremento di dinamicità che colpirà soprattutto il Centro-Sud. Mentre nel fine settimana saranno interessate da freddo e maltempo le regioni settentrionali, con il ritorno della pioggia e neve a bassa quota. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it . Dietro a questo nuovo fronte, una goccia fredda, cioè un vortice depressionario isolato che si dirigerà verso il Mediterraneo e anche verso l’Italia.

Un ciclone proveniente dall’Europa nord-orientale, dunque, passerà a Nord delle Alpi e si isolerà sotto forma di goccia fredda posizionandosi tra la Francia e la penisola iberica. Si tratta di una massa d’aria molto fredda, che avrà delle conseguenze soprattutto nelle regioni settentrionali. Nella giornata di sabato 21 marzo la goccia fredda passerà dalla Svizzera verso la Francia. Di conseguenza ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’arco alpino e sulle Prealpi. Previsti fiocchi di neve a partire dai 600-700 metri di altitudine. Piemonte e Liguria, invece, saranno le regioni più colpite dalla pioggia. Sul resto del Nord solo nuvole. Giù le temperature.