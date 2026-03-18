Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend

di
Libero logo
mercoledì 18 marzo 2026
Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend

1' di lettura

Goccia fredda verso l'Italia nel prossimo weekend. Già nel corso della settimana, in realtà, si avrà un progressivo incremento di dinamicità che colpirà soprattutto il Centro-Sud. Mentre nel fine settimana saranno interessate da freddo e maltempo le regioni settentrionali, con il ritorno della pioggia e neve a bassa quota. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Dietro a questo nuovo fronte, una goccia fredda, cioè un vortice depressionario isolato che si dirigerà verso il Mediterraneo e anche verso l’Italia.

Un ciclone proveniente dall’Europa nord-orientale, dunque, passerà a Nord delle Alpi e si isolerà sotto forma di goccia fredda posizionandosi tra la Francia e la penisola iberica. Si tratta di una massa d’aria molto fredda, che avrà delle conseguenze soprattutto nelle regioni settentrionali. Nella giornata di sabato 21 marzo la goccia fredda passerà dalla Svizzera verso la Francia. Di conseguenza ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’arco alpino e sulle Prealpi. Previsti fiocchi di neve a partire dai 600-700 metri di altitudine. Piemonte e Liguria, invece, saranno le regioni più colpite dalla pioggia. Sul resto del Nord solo nuvole. Giù le temperature. 

Meteo, il ciclone Jolinda travolge l'Italia: frane e nubifragi, le aree a rischio

Attorno all'Italia si stringe ancora la morsa del maltempo: sullo Stivale, infatti, si abbatte il ciclone Jolinda, t...

Domenica 22 marzo, poi, la goccia fredda si sposterà verso ovest giungendo sulla penisola Iberica. Il maltempo, a quel punto, interesserà solo la parte più occidentale dell’Italia, quindi la Sardegna e il basso Tirreno. Un secondo vortice, collocato tra il Marocco e l’Algeria, porterà variabilità sul Centro-Sud con possibili piogge su Sicilia e Calabria.

Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate"

Pioggia in arrivo, ma non dappertutto. La nuova settimana prevede una fase di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nor...
tag
meteo
mario giuliacci

Previsioni Meteo, il ciclone Jolinda travolge l'Italia: frane e nubifragi, le aree a rischio

La previsione Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate"

Modelli e previsioni Meteo, la condanna dall'indice NAO: Pasqua rovinata dalla pioggia?

ti potrebbero interessare

Roma, 7 kg di cocaina a casa (e i figli a scuola): chi è l'insospettabile finito in manette

Roma, 7 kg di cocaina a casa (e i figli a scuola): chi è l'insospettabile finito in manette

Roberto Tortora
Formello, esce di casa e viene attaccata da un cinghiale: il dramma di Maura

Formello, esce di casa e viene attaccata da un cinghiale: il dramma di Maura

Garlasco, Andrea Sempio accusa a Dritto e Rovescio: "Alberto Stasi, il carnefice"

Garlasco, Andrea Sempio accusa a Dritto e Rovescio: "Alberto Stasi, il carnefice"

Un filo di bufale che va da Teheran al referendum

Un filo di bufale che va da Teheran al referendum

Mario Sechi