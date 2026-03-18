Un filo di bufale che va da Teheran al referendum

I qualunquisti hanno mischiato gli ingredienti del No, il risultato è che il No alla guerra e il No al referendum sono diventati una negazione della realtà, un pasticcio anti-moderno, un biglietto di sola andata verso il nulla. Tutto si tiene, l’odio per Trump si trasforma in assist per gli ayatollah; il pensiero assolutista della sinistra diventa una «fatwa» contro chi vota Sì.

Israele elimina Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale, il principale responsabile della strage di manifestanti a Teheran e nelle altre città iraniane, il vero leader della Repubblica islamica, ma il democratico fronte del No a tutto non spende una parola per dire che è cosa buona e giusta. L’opposizione non riesce a leggere il libro della contemporaneità perché lo tiene rovesciato: straparlano di prezzi e inflazione, ma il loro «niet» alla bonifica dello Stretto di Hormuz dalle mine e dai missili dei Pasdaran è il principale ostacolo ideologico alla libera circolazione delle merci; evocano il regime in camicia nera sulla riforma della Giustizia, ma dimenticano che la carriera unica dei magistrati è un’eredità del fascismo.