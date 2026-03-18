Il giorno della settimana (e l'orario) in cui avvengono più rapine: tutto torna...

L’orario perfetto è il venerdì mattina, tra le 9 e le 10: poco prima del week-end, nell’ultimo dì della settimana lavorativa, quando l’ufficio (la filiale) è pieno ma non affollatissimo. Se succede (nel 44% dei casi) i manigoldi sono in due, hanno il volto coperto e sbrigano la faccenda in meno di dieci minuti (sei volte su rapine in banca (i numeri sono quelli dell’ultimo rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria pubblicato da Ossif, il centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza e l’anticrimine) non sono mai state così poche; la cattiva notizia è che i furti negli istituti di credito sono più che raddoppiati in un anno appena. Partiamo dalla prima, che qualche spiegazione ce l’ha: le rapine in banca commesse in Italia nel 2024 sono state 51, mai si è toccato un dato così basso da quando è iniziato il loro monitoraggio. Giusto per essere chiari: nel 2023 sono state 80, il 36,3% in più, nel 2014 addirittura 791 (il 93% in più). D’accordo, è vero, son cambiati i tempi ed è cambiata anche la fruizione agli sportelli: oggi ci andiamo molto più raramente, completiamo bonifici e facciamo quasi tutto dal nostro smartphone collegandoci al servizio di home banking, le misure di sicurezza (tra telecamere, circuiti di controllo e contanti segnati tra l’altro nei caveau delle banche, specie nelle piccole filiali di provincia, di banconote se ne tengono sempre meno) sono assai più efficienti. Il risultato, infatti, è che non solo decrescono le rapine prendi-i-soldi-e-scappa ma aumentano anche quelle che falliscono del tutto (nel 2024 sono state il 52,9% del totale, dieci anni fa erano il 25,8). L’ammontare sottratto, poi, è sceso a “solo” 1,3 milioni di euro, con una sforbiciata di quattordici milioni che proprio bruscolini non sono.