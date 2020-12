Macerata, rapina a Natale: una 78enne sorprende i ladri in casa e muore

25 dicembre 2020 a

Nel giorno della vigilia di Natale il peggior incubo. Verso le 20 del 24 dicembre una 78enne è stata vittima di una rapina. La donna, residente in una villetta in via Sandro Pertini, a Montecassiano in provincia di Macerata, è deceduta. Tra le ipotesi quella di un malore dopo aver sorpreso un ladro in casa. Secondo le prime indiscrezioni infatti un uomo si sarebbe intrufolato nell'abitazione della vittima chiudendo il marito in bagno e legando e prendendo a schiaffi la figlia che abita con la coppia insieme a un nipote. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per accertare la vera dinamica dei fatti.

