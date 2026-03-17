Baby Gang arrestato il rapper in carcere a Busto Arsizio per porto abusivo di armi e rapina

Ancora problemi con la giustizia per Zaccaria Mouhib, tra i nomi più discussi della scena trap italiana. Il giovane artista di 24 anni , noto al pubblico come Baby Gang, si trova al centro dell’ennesima vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto con accuse pesanti, tra cui porto abusivo di armi e rapina. In una nota i carabinieri hanno spiegato che da martedì, 17 marzo 2026, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare anche per maltrattamenti. Secondo quanto emerso, il trapper è stato più volte arrestato negli ultimi anni nell’ambito di indagini legate al possesso e all’utilizzo di armi. In uno degli episodi più recenti, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa all’interno di una stanza d’albergo, elemento che ha portato all’arresto e al successivo trasferimento nel carcere di Busto Arsizio. Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di ulteriori armi nella sua abitazione, rafforzando il quadro accusatorio nei suoi confronti e facendo emergere, secondo gli inquirenti, un concreto rischio di reiterazione dei reati. Nel tempo, il nome di Mouhib è comparso più volte nelle cronache giudiziarie. Oltre ai procedimenti legati alle armi, il trapper è stato coinvolto anche in episodi di violenza e rapine, con accuse che includono anche la partecipazione a fatti gravi come sparatorie e aggressioni. Nonostante il successo musicale e milioni di follower, la sua carriera artistica è stata costantemente accompagnata da vicende giudiziarie. Nel marzo 2026 è arrivata anche una nuova condanna a 2 anni e 8 mesi per detenzione e ricettazione di un’arma clandestina, a conferma di un percorso segnato da ripetuti problemi con la legge.

Negli ultimi mesi, il trapper era stato anche trasferito dal carcere agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica, nel tentativo di intraprendere un percorso di recupero. Tuttavia, le nuove accuse e i procedimenti in corso continuano a mantenere alta l’attenzione su di lui.