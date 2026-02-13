Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Scene di ordinaria follia. Un immigrato è stato atterrato e poi bloccato da dei passanti in centro a Firenze. Il motivo? Aveva rubato la borsa di una turista. Suo marito, però, è stato rapido ed è riuscito ad acciuffare il malintenzionato. Le immagini dell'episodio hanno fatto il giro dei social e sono diventate subito virali.
L'extracomunitario ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere linciato dalla folla. L'episodio è accaduto a due passi dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze, in pieno centro città, in via Nazionale a pochi passi dalle vie più frequentate. L'immigrato, aver sottratto lo zaino, lo ha poi affidato a un complice che poi si è dato alla fuga.
L’autore della rapina è stato però inseguito e bloccato dal marito della vittima, aiutato anche da alcuni passanti. Nelle immagini circolate sul web si vedono appunto i passanti che bloccano a terra il ladro, impedendogli di muoversi. Lui cerca di parlare, ma non si capisce nulla. E in sottofondo si sentono le sirene della polizia, che sarebbe intervenuto di lì a poco. Resta il fatto che scende del genere sono ormai all'ordine del giorno.