Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Scene di ordinaria follia. Un immigrato è stato atterrato e poi bloccato da dei passanti in centro a Firenze. Il motivo? Aveva rubato la borsa di una turista. Suo marito, però, è stato rapido ed è riuscito ad acciuffare il malintenzionato. Le immagini dell'episodio hanno fatto il giro dei social e sono diventate subito virali.

