"Variante inglese", individuati i primi casi in Lombardia: si tratta di due italiani atterrati a Malpensa

La nuova "variante inglese" individuata anche in Lombardia. A diffondere la conferma è il Policlinico San Matteo di Pavia che parla di due casi. Si tratta di due cittadini italiani atterrati a Malpensa il 23 e il 24 dicembre. I due eventi - spiega l'ospedale - "sono tra loro indipendenti e non sono, in alcun modo, relativi a un focolaio".

La Lombardia non è però l'unica regione colpita dal coronavirus mutato e proveniente dal Regno Unito. In questi giorni infatti anche il Lazio, l'Abruzzo, il Veneto, le Marche e la Puglia hanno registrato casi analoghi. Ma non si esclude che il "nuovo" Covid-19 sia diffuso su tutto il territorio nazionale.

