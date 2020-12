Vaccino, nevicate in Italia: ritardi e slittamenti nelle consegne delle prime dosi

29 dicembre 2020 a

Se il "buongiorno" si vede dal mattino... Viene giù un po' di neve e che succede? Succede che i vaccini, in Italia, potrebbero non arrivare nei tempi previsti. Insomma, slittano le consegne. Già, grottesco: tutti a parlare di vaccini per lunghi giorni, tutti a seguire la diretta del furgoncino con le prime dosi, tutti a riempirsi (nel governo) la bocca con parole di speranza e di gioia e poi basta un po' di neve a gelare gli entusiasmi. Come detto, rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 470mila dosi di vaccino della Pfizer, prevista per oggi, martedì 28 dicembre, nelle regioni italiane. Secondo quanto trapela, la casa farmaceutica informerà a breve le strutture preposte sugli eventuali ritardi o sugli slittamenti di un giorno, già confermato da Piemonte e Liguria.

