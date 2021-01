Federica Farinella, ritrovati i resti della modella che sognava la tv: era scomparsa 19 anni fa

01 gennaio 2021 a

a

a

Scomparsa nel 2001, i suoi resti sono stati ritrovati solo poco tempo fa in un bosco non lontano da Chiusano d’Asti. Stiamo parlando di Federica Farinella, la modella 27enne che sognava di sfondare nel mondo della televisione e dello spettacolo. I suoi resti sono stati rinvenuti lo scorso ottobre a Camerano Casasco, in provincia di Asti, non distante dalla casa di campagna da cui la ragazza si era allontanata dopo un pranzo di famiglia. Ad appurarlo di recente è stato l’esame del Dna. “Fine 2020, cuore spezzato. Ti abbraccio forte, più forte di sempre dolcissima bimba mia. Sono sicuro che sei felice tra gli angeli e che da lassù ci proteggerai”: questo l'addio da parte del padre Francesco riportato sulle pagine locali de La Stampa.

"Prima non era così". Iva Zanicchi-choc, conseguenze devastanti del coronavirus: come sono ridotti i suoi occhi

Il 2 settembre del 2001 Federica aveva lasciato la rivista che stava leggendo in giardino per allontanarsi, senza documenti e senza soldi. La giovane aveva rinunciato da poco al sogno di lavorare e avere successo in tv, dopo lo scandalo Vallettopoli e le accuse contro alcuni volti noti di aver indotto alla prostituzione giovani aspiranti attrici. Farinella aveva capito così che quel mondo non faceva per lei ed era tornata a vivere con la sua famiglia a Rivoli, nel Torinese. La sua scomparsa, però, resta un mistero e i carabinieri continuano a indagare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.