Roma, "centinaia di uccelli morti": strage in strada a Capodanno, motivazione agghiacciante

"Centinaia di uccelli morti". Scena agghiacciante a Roma, la notte di Capodanno. Tra via Cavour, vicino alla Stazione Termini, e il quartiere Prati le strade si sono riempite di volatili morti, storditi o caduti e non in grado di riprendere il volo.

Tutto causato, secondo le denunce di chi ha girato video e pubblicato foto sui social, dai rumorosissimi botti di Capodanno e dai fuochi d'artificio sparati in cielo In via Cavour, nonostante il divieto imposto dall’ordinanza comunale. Le immagini, strazianti, hanno fatto il giro della rete e ora sotto accusa è finita anche la sindaca del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, incapace di far rispettare le regole.

