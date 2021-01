Capodanno, mega festino nel resort di lusso: "È arrivata la polizia", proprietario costretto a chiudere

03 gennaio 2021 a

Il resort di lusso di Padenghe sul Garda è stato chiuso per i prossimi cinque giorni dalle forze dell’ordine, dopo la festa di Capodanno svolta senza rispettare le misure anti Covid, come evidenziato da foto e video circolati sui social. Proprio tramite quelle immagini si è scatenata una bufera sull’hotel che era riuscito a organizzare una sorta di festino, anche se il proprietario ha assicurato che non era quella l’intenzione, nonostante la presenza di qualche ospite “un po’ libertino”. Fatto sta che mentre milioni di italiani erano chiusi in casa, al resort di lusso bresciano è stato possibile fare il veglione di Capodanno come se il Covid non esistesse.

"Numero 1 alla sciabola". Party illegale sul Garda? Ecco il video del festino | Guarda

Nonostante l’indignazione generale, c’è però chi ha anche solidarizzato con il gestore dell’hotel, che adesso è stato costretto a chiudere: “Inevitabilmente abbiamo cancellato le prenotazioni per i giorni successivi. Rispetto l’opinione di tutti, chiedo solo di utilizzare l’educazione e non la volgarità in rispetto dei miei familiari e dei nostri collaboratori”. Questo messaggio pubblicato sui social dal proprietario Ivan Favalli ha raccolto molti commenti solidali: “Ha sbagliato, ne risponderà, ma questo linciaggio mediatico lo trovo veramente terribile. Spiace perché fare gli imprenditori è diventato difficile”. Non sono però mancate le condanne dure: “Come fai a pretendere rispetto ed educazione quando sei stato il primo a mancare di rispetto a un’intera nazione?”.

