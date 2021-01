Bollettino 5 gennaio, terza ondata? 15.378 contagi e 649 morti, tasso di positività all'11,4%

05 gennaio 2021 a

Un bollettino, quello di oggi, martedì 5 gennaio, che fa paura. Cifre da terza ondata da coronavirus. Tornano a salire i contagi, che sono 15.378 nelle ultime 24 ore (alla vigilia 10.800), dato influenzato dal fatto che dopo le festività si è tornati ad effettuare un maggiore numero di test. Dunque le vittime, in netta crescita: 649 nelle ultime 24 (rispetto ai 348 della vigilia). I tamponi effettuati sono stati 135.106 per un tasso di positività al 11,4% (ieri, i tamponi sono stati 77.993 per un tasso di positività al 13,8%). Considerato il numero di tamponi effettuati molto maggiore, desta preoccupazione il tasso di positività registrato nelle ultime 24 ore.

Dunque i dati relativi ai ricoveri, che subiscono variazioni minime: i ricoveri ordinari salgono di 68 unità per un totale di 25.964 (ieri +242); mentre i ricoveri in terapia intensiva scendono di 10 unità, per un totale di 2.569 persone in terapia intensiva (ieri i ricoveri in intensiva erano calati di 4 unità). Gli attualmente positivi sono 569.161. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 76.329 persone. Nelle ultime 24 ore 16.023 dimessi e guariti, che portano il totale a 1.536.129.

