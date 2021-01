Veneto, l'allarme del direttore della Sanità regionale: "Coronavirus, centinaia di positivi irrepereibili"

05 gennaio 2021 a

a

a

Il Veneto non deve fare solo i conti con i tragici numeri dell'emergenza coronavirus. A preoccupare la Regione di Luca Zaia anche i "positivi irreperibili". "Abbiamo non decine, ma centinaia e centinaia di casi in tutte le province di persone che si rendono irreperibili durante la quarantena o l’isolamento fiduciario", spiega Luciano Flor, direttore della Sanità della Regione che parla di "persone che non rispondono al telefono quando chiamano gli operatori del Servizio d’igiene oppure danno numeri falsi, che alla telefonata dell’operatore risultano inesistenti".

"Qualcosa non torna". Veneto, dramma-coronavirus: scuole, l'ultima decisione estrema di Luca Zaia

Per Flor non si tratta di un caso isolato, bensì della "volontà di eludere l’obbligo di restare a casa e di sottrarsi al controllo del servizio sanitario, col rischio di infettare altre persone". Una situazione preoccupante. A maggior ragione dopo le cifre divulgate nella giornata del 5 gennaio. Il bollettino infatti non promette affatto bene con 175 morti e 3.151 contagi in 24 ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.