Coronavirus, il bollettino del 10 gennaio: 18.627 nuovi casi e 361 decessi

Scendono nuovi contagi e decessi da coronavirus nel bollettino del 10 gennaio. I nuovi casi sono 18.627, ieri erano +19.978, mentre oggi le vittime sono 361, (ieri +483), per un totale di 78.755 vittime dall'inizio dell'emergenza in Italia. Il numero di persone guarite o dimesse in 24 ore raggiungono quota 11.174, nella giornata precedente 17.040. Aumentano invece i ricoveri che toccano i 23.427 in un giorno, 167 in più di ieri. Nel dettaglio sono 2.615 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più di ieri. A crescere anche il tasso di positività che, rispetto a ieri (11,6%), è del 13,32%. Mentre i tamponi totali di oggi sono stati 139.758, ovvero 32.361 in meno di ieri.

