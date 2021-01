Che Tempo Che Fa, Roberto Speranza lancia l'allarme: "Per la prima volta l'Rt sale a 1,03, serve stringere"

10 gennaio 2021 a

Torna Che Tempo Che Fa. Ospite in collegamento con Fabio Fazio sempre lui: Roberto Speranza. Il ministro della Salute ha approfittato dell'ospitata su Rai 3 per lanciare un altro allarme circa l'emergenza coronavirus. "Per la prima volta - ha spiegato - nell'ultimo monitoraggio fatto venerdì' l'Rt sale a 1,03, questo significa che l'epidemia è in una fase espansiva. C'è bisogno di stringere non di allargare". Un modo come un altro per dire che richiuderanno tutto? Chissà.

Ancora una volta però il ministro riversa la responsabilità sugli italiani: "Le misure, i decreti, le scelte che si fanno a Roma o nelle Regioni sono decisive, ma poi la chiave essenziale è quella del comportamento delle persone."

