Lombardia in zona rossa. "Stanno peggiorando tutti i parametri", l'annuncio di Attilio Fontana

Non c'è pace per la Lombardia. Dopo il virtuosismo della seconda ondata, la regione di Attilio Fontana ripiomba nell'incubo Covid. Ad annunciarlo è lo stesso governatore che, in vista del nuovo Dpcm, mette le mani avanti: "Purtroppo la scorsa settimana l’indice Rt ha avuto un improvviso rialzo, a 1,24. Tenendo conto dei nuovi parametri che sono stati introdotti dal governo poco prima di Natale, ci stiamo avvicinando alla zona rossa". Quanto rilasciato ai microfoni di SkyTg24 fa pensare al peggio per i lombardi.

La Regione infatti potrebbe passare dalla fascia arancione a quella rossa in brevissimo tempo e senza sapere per quanto. "Mi auguro sempre - è comunque l'auspicio del leghista - che questi numeri si invertano, che l’indice Rt e il numero dei ricoveri si possano abbassare". In ogni caso guai abbassare la guardia: "Stiamo peggiorando in tutti i parametri, la situazione va tenuta sotto controllo con grande attenzione".

