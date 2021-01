Meteo, temperature-choc in Veneto: dove è scesa la temperatura, cifre inimmaginabili

11 gennaio 2021 a

Ondata di freddo polare in Veneto e Alto Adige. La minima della scorsa notte a Lasa in val Venosta è stata di -24 gradi. Il gelo ha colpito anche in Veneto: -19 gradi ad Asiago. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, non si tratta di valori record, ma comunque dell'ondata di freddo più significativa degli ultimi anni. Anche questa notte però farà particolarmente freddo, ma poi le temperature dovrebbero risalire. In Veneto è stata raggiunta la temperatura di -39,6 gradi alla Dolina di Campoluzzo, sull'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Un luogo di montagna dove il clima è ovviamente più freddo, ma scendendo a valle non si scherza affatto. Ad Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8) e Feltre (-11.5). Tra le località normalmente più fredde della regione, le minime hanno toccato -22.2 gradi in Val Visdende, a Passo Cimabanche (-21.6), in Pian Cansiglio (-23.5) e nella Piana di Marcesina (-25.2).

