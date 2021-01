Coronavirus, nuovo piano pandemico 2021-23: "Se le risorse sono scarse, scegliere chi curare prima"

11 gennaio 2021 a

"Se le risorse sono scarse, scegliere chi curare prima": è questo uno dei punti cruciali indicati nella bozza del nuovo Piano pandemico 2021-23. Nel documento, infatti, si legge: “Quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio”. La bozza, elaborata dal dipartimento Prevenzione del ministero della Salute con tutte le misure da adottare in caso di pandemie, prevede anche: capacità di produrre velocemente mascherine e dispositivi di protezione individuale a livello, possibilità di realizzare in tempi brevi nuovi posti letto in terapia intensiva, scorte nazionali di farmaci antivirali e formazione continua degli operatori sanitari.

