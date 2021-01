Urbino, il professore ha un rapporto ses***e davanti alla webcam accesa: gli studenti vedono tutto, si dimette

15 gennaio 2021 a

Ha fatto sesso durante una lezione di didattica a distanza, davanti ai suoi studenti attoniti. Per questo un professore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino ha dato le dimissioni. L'uomo, un professionista stimato, pensava di non essere inquadrato dalla webcam, come spiegato dal Resto del Carlino. I ragazzi invece, collegati, hanno visto tutto. Segnalazione d'obbligo al direttore dell'Accademia Luca Cesari (nei giorni precedenti Natale), che a quel punto ha ascoltato gli studenti e il docente, definito in una nota "ottimo, anche molto seguito, certamente rispettato".

Non è bastato questo, però, a salvargli il posto. Gli studenti avrebbero avuto "sentimenti molto combattuti" mentre il professore stesso ha deciso di firmare una lettera di scuse e rassegnare le dimissioni "spontaneamente e consapevolmente". "Tutto pensavo tranne che potessi essere visto in diretta - ha spiegato il docente -. La persona che era con me non la vedevo da diversi mesi per colpa della pandemia. Una lontananza che pesava perché il nostro è un rapporto stabile. Sono mortificato perché una cosa di questo genere non mi era mai accaduta e mai più accadrà. Non sono un perverso e neanche un esibizionista".

