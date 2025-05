Garlasco, Paola Cappa e la foto-choc dei piedi

L'altra, presa da una storia Instagram di Stefania, mostra un bambino tra biciclette e la scritta "Fruttolo ", che il settimanale collega al vasetto delle stesso yogurt rinvenuto nell'immediatezza del delitto in casa Poggi, e che gli inquirenti pavesi faranno analizzare per cercare di individuare impronte e Dna.

Su Paola Cappa, non indagata, ci sarebbe anche un messaggio. "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi", è il contenuto dell'sms inviato da Paola a un amico di Milano e che sarebbero agli atti della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio avvenuto nell'agosto 2007 a Garlasco e per il quale l'allora fidanzato Alberto Stasi ha quasi finito di espiare una condanna a 16 anni di reclusione. All'epoca dei fatti una testimonianza, poi ritrattata, parlà di una bicicletta che andava a zig-zag con in sella una ragazza con i capelli a caschetto biondi e in mano una sorta di asta di metallo, color canna da fumo, con un'estremità a forma di pigna. È quello che si legge nel verbale, ritrattato un'ora dopo averlo firmato, di Marco Demontis Muschitta, dipendente dell'Asm di Vigevano incaricato di controllare le centrali dell'acqua potabile, sentito il 27 settembre 2007 dall'allora pm Rosa Muscio, nelle prime indagini sull'omicidio.