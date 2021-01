“Colosseo” di Mauro Reggio, il quadro più bello del 2020: il Premio Eccellenti Pittori – Brazzale

20 gennaio 2021 a

Zanè, 14 gennaio 2021 - “Colosseo” è il miglior quadro italiano del 2020. È quanto ha decretato la giuria del Premio Eccellenti Pittori - Brazzale, giunto quest’anno alla sua settima edizione. Alla fine della competizione più combattuta della storia del Premio ha prevalso Mauro Reggio, paesaggista urbano le cui vedute di Roma sono state accolte in luoghi privati e pubblici di massimo prestigio, dai negozi Bulgari ubicati in tutto il mondo fino a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Il suo “Colosseo” (olio su tela, 120x180 cm, 2020) si inserisce in una gloriosa, ormai semimillenaria tradizione pittorica: dal Cinquecento a oggi non c'è secolo che non abbia visto l'Anfiteatro Flavio diventare soggetto per grandi maestri italiani e d'oltralpe. L'immagine dell'insigne monumento, in continuo mutamento per aggressioni e restauri e per il variare degli stili e degli sguardi, è associata nel '500 a Van Heemskerck, nel '600 a Lorrain e Van Wittel, nel '700 a Panini e Bellotto, nell'800 a Corot e Catel, nel '900 a Scipione e Guttuso. Mentre in futuro il Colosseo del ventunesimo secolo sarà spesso legato alla visione di Reggio.

“In un anno così difficile come il 2020 temevo un ripiegamento anche artistico e invece i pittori italiani hanno saputo reagire con opere di grande qualità e significato. In particolare Mauro Reggio con questo Colosseo ha superato sé stesso: il vecchio monumento tante volte dipinto ha acquisito uno smalto inedito, è stato illuminato da una nuova luce, con un cielo quasi romantico che fa supporre una tempesta appena passata. Mai come stavolta il colossale edificio appare simbolo di resistenza al tempo e alle avversità, solido riferimento per un'umanità disorientata”, spiega l'ideatore del premio Camillo Langone. La giuria della settima edizione del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale è composta, oltre che dai fondatori Camillo Langone e Roberto Brazzale, da quattordici illustri esponenti dell'industria e dell'impresa italiana d’eccellenza, attivi nei più diversi settori, dall'abbigliamento all'acciaio, dall'alimentare all'energia: Maurizio Amenduni Gresele (Acciaierie Valbruna), Luciano Barbetta (Barbetta Industria Abbigliamento), Giovanni Baroni (X3 Energy), Marco Bartolomei (8a+ Investimenti), Corrado Beldì (Laterlite), Mario Carraro (Carraro), Roberta Casagrande (Casagrande), Giovanni Gregoletto (Cantine Gregoletto), Angelo Inglese (G. Inglese Sartoria), Silvano Merlatti (Fila Sport Australia), Savino Muraglia (Frantoio Muraglia), Massimo Piombo (MP Massimo Piombo), Fabio Spinosa Pingue (Pingue Group), Andrea Tovo (Mut Meccanica Tovo). Il Premio Eccellenti Pittori–Brazzale oltre al riconoscimento dedicato al miglior quadro dell'anno organizza biennalmente, presso il Museo Le Carceri di Asiago, mostre fisiche aventi l'obiettivo di presentare al pubblico la produzione pittorica più recente. Dopo il successo della mostra del 2019, centrata sui vincitori delle passate edizioni del Premio, è prevista, con inaugurazione il 31 luglio 2021, una mostra di opere tutte inedite, appositamente realizzate da alcuni fra i più importanti artisti italiani sul tema “Veneto Felice”. Fra i grandi premi italiani d'arte, Eccellenti Pittori-Brazzale è l'unico dedicato esclusivamente alla pittura. Il solo la cui giuria non sia formata da addetti ai lavori, bensì da illustri amanti del bello. L'unico concentrato sulla necessità di dare visibilità all'eccellente pittura italiana degli ultimi 12 mesi. Senza discriminazioni di età, stile, curriculum, senza esigere quote di iscrizione o disponibilità delle opere, e tutto ciò per avere un panorama il più completo della migliore produzione pittorica odierna. Ideato da Camillo Langone, curatore del sito e del progetto Eccellenti Pittori, con il sostegno del Gruppo caseario Brazzale, storica azienda casearia fondata nel 1784, con forte sensibilità green e una grande passione per l’arte e il bello, Eccellenti Pittori - Brazzale è un vero “diario della pittura italiana vivente”.

Mauro Reggio

Si diploma con lode all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1993. Dalla seconda metà degli anni ’90 il suo lavoro si focalizza sul paesaggio urbano, in una prospettiva pittorica di tipo figurativo e moderno, estraendone una visione depurata, desertica. Come in un viaggio simultaneo attraverso le epoche, i secoli e gli stili, Reggio unisce le tangenziali alle rovine classiche, il Barocco al razionalismo novecentesco, l’archeologia alla tecnologia. I monumenti della città antica, moderna e postmoderna vengono dunque uniti da un impianto coloristico legato alla grande tradizione italiana del XX secolo, rinnovato e trasformato però dalle riflessioni sul rapporto tra la pittura, la fotografia e le nuove tecnologie con cui il pittore realizza la sua personale opera di selezione dei dati percettivi e costruttivi. Vive e lavora a Rocca di Papa

Camillo Langone

Camillo Langone vive a Parma, dopo avere collezionato un buon numero di città (Potenza, Vicenza, Verona,Caserta, Viterbo, Pisa, Bologna, Reggio Emilia, Trani…). Ha pubblicato dieci libri fra i quali “Eccellenti Pittori. Gli artisti italiani di oggi da conoscere, ammirare, collezionare” (Marsilio). Scrive sul Foglio (sulle cui pagine ha inventato la figura del critico liturgico recensendo più di 200 messe) e su Il Giornale, occupandosi in particolar modo di letteratura, architettura, enogastronomia, oltre che ovviamente di arte contemporanea.

Brazzale Spa

Attiva nel mondo del latte già dal 1784, Brazzale Spa è la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell’Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da ben otto generazioni. Oggi il gruppo vanta sei insediamenti produttivi sparsi in tutto il mondo, in Italia, Repubblica Ceca, Brasile e Cina e impiega complessivamente oltre 730 dipendenti, per un fatturato complessivo, nel 2019, pari a circa 210 milioni di euro, di cui oltre un terzo esportato dall’Italia nel mondo. Opera sul mercato con i marchi: Burro delle Alpi, Burro Fratelli Brazzale, Zogi, Verena, Alpilatte, Brazzale, Silvipastoril e Gran Moravia. Dal 2003, a Litovel, in Moravia (Repubblica Ceca), produce il formaggio Gran Moravia, stagionato in Italia. A Zanè (Vi), dal 1898, il gruppo ha la sede principale ed il burrificio Burro delle Alpi. A seguito della fusione con la famiglia Zaupa, a Monte di Malo (Vi) realizza provoloni, Provolone Valpadana Dop, paste filate e pressate, Asiago Dop. Tutti i prodotti del caseificio di Litovel vengono prodotti con il latte della Filiera Ecosostenibile Brazzale, che nel 2011 ha ottenuto la certificazione di tracciabilità secondo le norme UNI EN ISO 22005:2008. Sempre in Repubblica Ceca, Brazzale ha realizzato la catena di negozi propri con insegna La Formaggeria Gran Moravia, che oggi conta 22 punti vendita, più di 150 commessi, per oltre 1.500.000 clienti all’anno, con oltre il 70% del venduto importato dall’Italia. Nel 2012 ha creato a Shanghai una propria unità commerciale e, nel novembre dell’anno successivo, ha aperto un punto vendita sempre a marchio La Formaggeria Gran Moravia. Nel 2014, a Pechino, Brazzale ha sviluppato un caseificio di formaggi freschi per il mercato locale. Nel 2018, in Italia, ha avviato un progetto di apertura di temporary store con il brand “A TUTTO BURRO”, che conta già due punti vendita al dettaglio, ad Asiago e Vicenza. Nel 2019 il gruppo Brazzale diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie direttamente dalla stalla circa 200.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Da molti anni è impegnata nello sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come “La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia”, in Repubblica Ceca, e il “Pascolo Riforestato Silvipastoril”, in Brasile.

