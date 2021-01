Roberto Speranza, nuova ordinanza Covid: Lombardia arancione, 4 regioni gialle. Ecco l'unica area a un passo dalla "zona bianca"

23 gennaio 2021 a

a

a

Nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per annullare quella del 16 gennaio: la Lombardia non è più in zona rossa, ma a partire da domenica 24 gennaio torna in zona arancione. Una decisione presa "in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia". Solo 4 le regioni "gialle": sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana. A passarsela meglio, dati sui contagi e ospedalizzazioni alla mano è però la Provincia autonoma di Trento, che in base ai nuovi criteri di classificazione è l'area italiana più vicina a diventare "zona bianca", praticamente a riconquistare la "libertà".

Nonostante l'indice Rt nazionale sia in calo, sotto l'1, e la curva mostri qualche lieve segno di miglioramento, la situazione resta complicata con un livello di mortalità ancora alto (472 decessi nelle ultime 24 ore) e 12 regioni che si mantengono sopra la soglia critica del 30% di occupazione delle Rianimazioni. Per quanto riguarda l'indice di contagio, sono 10 le regioni sopra 1, con Molise (1.38) e Sicilia (1.27) aguidare la triste classifica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.