Pensione in Albania: soldi e benefit, il nuovo paradiso

Fino a pochi anni fa sarebbe stato difficile immaginare l’Albania come una delle destinazioni più ambite per la pensione degli italiani. Eppure oggi il Paese affacciato sull’Adriatico è diventato un vero e proprio nuovo “paradiso” per chi, una volta conclusa la vita lavorativa, cerca una quotidianità più sostenibile dal punto di vista economico senza rinunciare al mare, al clima mite e a una dimensione umana più tranquilla.

Sempre più pensionati italiani scelgono di trasferirsi oltreconfine per sfuggire al caro vita e all’incertezza economica. L’Albania si è inserita rapidamente in questo scenario grazie a un costo della vita decisamente inferiore rispetto a quello italiano, a una burocrazia percepita come più snella e a una popolazione che mantiene forti legami culturali e linguistici con l’Italia.